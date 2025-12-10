Senior citizen nasikop na sab atol sa buy-bust

Lalaki nga senior citizen ang nasikop atol sa gipahigayon nga buy- bust alas 7:00 sa gabii, Martes, Disyembre 9, 2025, sa Sityo Filter Site, Barangay Tisa, Siyudad sa Sugbo.
Nihimo sa buy-bust ang mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 7-Regional Special Enforcement Team uban sa Labangon Police Station 10 sa Cebu City Police Office (CCPO).
Ang nadakpan giila ni PDEA-7 Director Joel Plaza nga si alyas Kimpang, 62, nga maoy target sa anti-illegal drug operation nga nagpuyo ra sab sa maong lugar.
Nakuha gikan kaniya ang tulo kaputos sa gituohang shabu nga motimbang og 55 grams nga dunay estimated average market value nga P374,000 ug ang buy-bust money.
Ang mga nakuha nga ebidensya giduso na sa PDEA 7 Regional Office Laboratory alang sa himuon nga chemical analysis samtang ang suspek kasamtangan nga gibalhog sa custodial facility sa PDEA.
Matod ni Leia Alcantara, information officer sa PDEA 7, nga usa ka buwan nila nga gipaubos sa case buildup ang suspek human sila makadawat og kasayuran gikan sa ilang confidential informant.
Giingong makabaligya og 30 ngadto sa 50 gramos nga shabu matag semana ang suspek gikan sa iyang suplayer.
Niadtong Hunyo 2025, nadakpan na si Kimpang sa Guadalupe Police Station sa samang kaso sa ilegal nga drugas apan nakagawas human nga nakapiyansa.
Kalapasan sa Section 5 ug 11, Article II, Republic Act 9165 ang ipasaka nga kaso sa PDEA 7 batok sa maong suspek. / AYB