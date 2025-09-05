Senior citizen patay sa bangga sa motorsiklo

USA ka senior citizen nga lalaki ang namatay human nabangga ang iyang motorsiklo sa laing motorsiklo sa dalan Katipunan, Barangay Labangon, Siyudad sa Sugbo sa alas 8:30 sa gabii, Huwebes, Septiyembre 4, 2025.
Ang biktima giila nga si Dominador Lota Tse, 62, residente sa Barangay Quiot, Siyudad sa Sugbo nga nagmaneho sa Suzuki Smash nga dunay plate number 942GNU.
Sa imbestigasyon sa Traffic Enforcement Unit (TEU) sa Cebu City Police Office nga samtang nagsubay ang biktima sa Katipunan paingon sa amihanan nga bahin, iyang nakasugat ang laing motorsiklo nga kusog nga nakapadagan nga gimaneho ni Benjie Entremos Jaron, 33, taga Maguikay, Siyudad sa Mandaue.
Pag-abot sa dapit ni-counterflow si Jaron sa pikas linya apan nibangga ngadto sa biktima.
Tungod sa kakusog sa impact, nalamba ang biktima sa karsada.
Daling gidala si Tse sa Cebu City Medical Center sa mga sakop sa Emergency Medical Services apan gideklara siya nga dead on arrival.
Gikustodiya na sa TEU si Jaron kinsa gitakdang pasakaan og kasong Reckless Imprudence Resulting in Homicide with Physical Injury and Damage to Property. / AYB