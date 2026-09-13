Senior citizen patay sa pagpamusil sa Sibonga; pag-umangkon nadakpan

Patay ang usa ka senior citizen human gipauwanan og bala alas 1:10 sa hapon sa Biyernes, Septiyembre 11, 2026, sa Purok 3, Barangay Can-aga, lungsod sa Sibonga.
Ang biktima giila nga si Domingo Lopez Tañola, 60, mag-uuma, dunay kapuyo, ug nagpuyo sa Purok 5 sa maong barangay.
Namatay kini human nakaangkon og daghang samad pinusilan sa nagkalain-laing bahin sa kalawasan.
Ang usa sa mga suspek nga 30-anyos ug pag-umangkon ra usab sa biktima, nadakpan sa hot pursuit operation alas 7:00 sa buntag sa Sabado, Septiyembre 12, 2026.
Subay sa inisyal nga imbestigasyon, si Tañola gikan sa ilang balay ug nagsakay sa iyang motorsiklo padulong mamista sa Barangay Cantularoy, Sibonga.
Apan pag-abot sa Purok 3, gipusil kini sa duha ka suspek nga nagsakay usab og motorsiklo, hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon.
Ang anak sa biktima nga si Victoria Tolomia Tañola, 40, minyo ug mag-uuma usab, nibutyag sa kapulisan nga nagsag-ob siya og tubig sa atabay nga may gilay-on nga duha ka kilometro gikan sa ilang balay uban sa iyang 5-anyos nga anak babaye. Nakita niya ang duha ka lalaki nga nagsakay sa puti ug itom nga motorsiklo diin pulos kini nagsul-ob og itom nga jacket, maong jeans, ug itom nga eyeglasses.
Pipila ka segundos ang milabay, nakadungog siya og sunod-sunod nga buto-buto sa armas. Sa iyang pagsusi, nakita niya ang iyang amahan nga nagbuy-od sa tunga sa karsada ug naligo sa kaugalingong dugo.
Si Police Staff Sgt. Melvin Medida, imbestigador sa Sibonga Police Station, niingon nga away sa yuta ang motibo sa krimen.
Sa ilang hot pursuit operation, nadakpan nila ang drayber sa motorsiklo nga mao ang 30-anyos nga pag-umangkon sa biktima.
Gibutyag ni PSSGT. Medida nga sumala sa ilang nakuha nga impormasyon, nagkabangi ang biktima ug ang igsoon niini kalabot sa road right of way tungod kay giingong wala mosugot ang biktima nga mabaligya ang ilang bahin, hinungdan nga naapektuhan ang pagbaligya sa yuta sa ilang kabanay.
Hinuon, gipalawman pa sa kapulisan ang imbestigasyon tungod kay wala pa mohatag og pamahayag ang nadakpan nga pag-umangkon.
Samtang nagpadayon usab ang hot pursuit operation sa kapulisan batok sa laing suspek nga mao ang mipusil. / GPL