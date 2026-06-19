Senior citizens basketball quarter-finals karon

Mga duwa karon:
7:30 am- PBC batok Hoopers
8:45 am- LBG batok FUBA
Duha ka mga tinagakay nga duwa ang masaksihan karong Sabado sa buntag, Hunyo 20, 2026, sa quarter-finals sa Power 60 Friendship Cup senior citizens basketball tournament sa San Roque Gym sa Dakbayan sa Talisay.
Sa premirong duwa, magsangka ang No. 3 Pardo Ball Club (PBC) batok No. 5 Hoopers unya mosunod ang engkwentro sa No. 4 Lagtang Basketball Gold (LBG) batok No. 6 FUBA.
Ang modaog ning mga sangkaa mao ang mokompleto sa semis casts kauban ang league-leader Mandaue Ball Club (MBC) ug Power 40.
Sa quarter-finals, makonsiderar nga inilog ang PBC ug LBG kay pareho man nilang gipanglampornas ang ilang tagsatagsa ka kontra sa elimination round diin gikastigo sa PBC ang Hoopers, 86-64, samtang gilubong og taga liog sa LBG ang FUBA, 99-60.
Ang mga pambato sa PBC mao sila si Teody Ebrado, Danny Lim, ug Jun Zerna samtang ang mga sinaligan sa Hoopers mao sila si Joseph Villarino, Boy Torrefranca, ug Islaw Gerali.
Mangulo sa LBG mao sila si Eric Cabanero, Wison Alferez, ug Jerry Delima samtang ang FUBA mosalig og maayo nila ni Jun Pahamutang, Boy Lagahino, ug Jun Dejos.
Human sa duha ka quarter-final games, ipahigayon ang exhibition game tali sa MCB ug Guadalupe Athletic Association (GAA). / ESL