Senior citizen’s cash aid madawat sunod buwan

Makadawat og sayo nga gasa sa “Love Month” ang kapin 100,000 ka mga senior citizen sa Dakbayan sa Sugbo human gitakda ni Mayor Nestor Archival ang pag-apudapod sa P2,000 nga cash assistance sa Pebrero 13 hangtod 15, 2026.
Gipahibalo ni Mayor Nestor Archival atol sa press conference niadtong Lunes, Enero 26, 2026, nga ang pagpagawas sa maong ayuda nahiuyon sa ordinansa sa dakbayan nga nagmando sa binulan nga distribusyon sa cash assistance ngadto sa mga kwalipikadong senior citizen.
Matod ni Archival, iya pang gihingpit ang eksaktong schedule ug ang setup sa pag-apudapod sa P2,000 nga cash assistance.
“Kini usa ka maayong butang para sa tanan. Malipayon ang mga tawo ug nindot kini para sa ‘Love Month’,” matod sa mayor.
Gibutyag ni Archival nga gitino pa sa dakbayan ang labing haom nga adlaw alang sa distribusyon, dungan sa pag-ila sa mga kabalaka nga ang payout kon himuon sa tingtrabaho makapasamot sa trapiko.
Samtang ang paghimo niini sa hinapos sa semana makadugang sa gasto tungod sa overtime sa mga empleyado.
Sa miaging tuig, giduso ni Archival ang binulan nga distribusyon sa cash assistance imbes nga matag tulo ka bulan, aron mas mapadali ang pagpagawas sa pundo alang sa kagamhanan sa dakbayan.
Sa pagkakaron, dunay kapin sa 100,000 ka mga kwalipikadong senior citizen nga makadawat og P12,000 nga cash assistance matag tuig gikan sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo. / CAV