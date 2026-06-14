Senior citizens hatagan og papel sa pagpalambo sa ekonomiya

Ang ASEAN Framework on Unlocking the Silver Economy, usa ka gisugyot nga inisyatiba sa polisiya sa rehiyon nga nagtumong sa paghimo sa populasyon sa mga tigulang nga usa ka oportunidad sa ekonomiya sa tibuok Southeast Asia, gipresentar sa National Commission of Senior Citizens (NCSC) atol sa Asean High-Level Forum on Unlocking the Silver Economy.
Ang maong framework nga gipaila sa NCSC, usa ka ahensya ubos sa pagdumala sa Department of Social Welfare and Development (DSWD), nagtinguha nga usbon ang panglantaw sa pagkatigulang gikan sa usa ka welfare concern ngadto sa usa ka tigpalihok sa inklusibong pagtubo sa ekonomiya pinaagi sa pagpalig-on sa papel sa mga tigulang sa socio-economic nga kalambuan.
Namulong sa katapusang adlaw sa duha ka adlaw nga forum, si NCSC Commissioner Camilo Gudmalin nipasabot sa gisugyot nga nagbase sa regional ageing policy sa seguridad, dignidad, ug pagkamabungahon alang sa mga tigulang sa tibuok nasod nga miyembro sa Asean.
“The Asean Framework on Unlocking the Silver Economy transforms ageing from a welfare problem into an economic and social opportunity. Anchored on a vision of security, dignity, and purpose, guided by principles of equity, inclusion, and innovation, it delivers through six pillars,” matod ni Gudmalin.
Ang forum giorganisar sa DSWD sa pakigtambayayong sa United Nations Population Fund, United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, ug ang Economic Research Institute for Asean and East Asia.
Matod ni Gudmalin, ang framework nakabase sa unom ka mga haligi nga girepresentahan sa acronym nga S.I.L.V.E.R., nga nagpasabot sa Social Protection and Income Security, Integrated Health and Care Systems, Lifelong Learning and Productive Engagement, Value Creation and Silver Industries, Enabling Age-Friendly Communities, ug Regional Cooperation.
Iyang giingon nga nalantawan nga inig-abot sa tuig 2035, wala nay tigulang sa rehiyon nga magpuyo sa kawad-on, ug ang pagkatigulang mailhan pinaagi sa dignidad ug padayon nga mabungahong pakiglambigit sa komunidad.
“By 2035, this Framework promises no older person in poverty, ageing in place with dignity, productive engagement across the lifespan, Asean global leadership in longevity, and intergenerational solidarity,” batbat ni Gudmalin.
Ang NCSC nisugyot og tulo ka hugna nga pamaagi sa pagpatuman niini, sugod sa tuig 2026 hangtod 2035. Ang unang hugna, nga gitawag og Foundation Building, modagan gikan sa 2026 hangtod 2028 ug motutok sa pagsusi sa sitwasyon sa mga tigulang sa nasod, pagtukod og mga data system, pag-pilot sa mga age-friendly communities, ug pagbansay sa mga caregiver.
Ang ikaduhang hugna, nga System Strengthening, ipatuman gikan sa 2028 hangtod 2031. Naglakip kini sa pagpalapad sa mga long-term care systems, pag-certify sa mga care workers, pagpalapad sa health financing, ug pagpalambo sa mga age-friendly nga imprastraktura.
Ang katapusang hugna, ang Innovation and Integration, gitakda gikan sa 2031 hangtod 2035. Atol niini nga panahon, ang mga miyembro sa Asean gilauman nga mopalambo og mga age technology ecosystems, modasig sa cross-border nga mga puhunan sa silver industries, ug hingpit nga i-integrate ang mga isyu sa pagkatigulang sa regional development planning.
Usa ka regional ageing dashboard, biennial reporting mechanism, ug scorecard ang pagatukoron aron bantayan ang pag-uswag sa maong mga indicators sama sa pension coverage, access sa care services, digital inclusion, trabaho, gender equity, ug disability inclusion. / DPC