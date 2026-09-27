Senior citizens mag-basketball na sab

Magpatulo na sab og singot sulod sa rectangle nga korte ang senior citizens nga mga basketbolista sa Sugbo sa pagsugod sa Power 60 Friendship Cup Senior Citizens Basketball Tournament Season 2 karong Lunes sa gabii, Septiyembre 28, 2026, sa Pardo Sports Complex sa Poblacion Pardo, Dakbayan sa Sugbo.
Nagkanayon si Commissioner Edwin Dejacto nga gikan sa pito ka teams sa Season 1, ang mga magkombati ning higayuna ningsaka sa siyam ka teams pinangulohan sa Season 1 champion Mandaue Ball Club (MBC).
Mosuway pag-ilog sa korona sa MBC mao ang Season 1 1st runner-up Pardo Ball Club (PBC), Hoopers, FUBA ug ang bag-ong miyembrong teams nga mao ang HLY, Vintage, GAA Guadalupe, Blessil Tungkil, ug Power 60.
Ang partisipanteng teams mosubay sa single round-robin format sa elimination round diin ang mopatigbabaw nga duha deretsong makasulod sa semi-finals.
Aron ilugan ang nahabiling duha ka mga puwesto sa semis, magsangka ang No. 3 batok No. 5 ug No. 4 batok No. 6 samtang ang No. 7 hangtod No. 9 teams mao ang labing unang mga manamilit.
Sa premirong duwa karong alas 7:00 sa gabii, magpinaksitay dayon ang GAA Guadalupe batok Vintage unya mosunod ang engkuwentro tali sa PBC ug Blessil Tungkil.
Ang kampyon sa torneyo makadawat og P15,000, makadawat og P10,000 ang 2nd placer, P5,000 sa 3rd placers samtang P3,000 ang consolation prize.
Ang torneyo giorganisar nila ni Pardo barangay captin Danny Lim ug Atty. Flor Yosores inabagan ni Dejacto. / ESL