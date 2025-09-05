Senior citizens patrabahuon

GIDASIG ang mga negosyante sa Dakbayan sa Sugbo sa pag-hire sa mga senior citizen.
Ang Konseho sa siyudad mopalabang og ordinansa nga maghatag og tax incentives niadtong mga negosyante nga mopatrabaho sa mga lolo ug lola diha sa ilang mga establisemento.
Kini aron maseguro ang inclusivity ug pag-ila sa katakos sa mga edaran nga makatampo pa sa katilingban.
Si Konsehal Sisinio Andales ang moduso sa maong balaudnon nga giulohan og “An Ordinance Promoting Employment Opportunities for Senior Citizens in Cebu City Through Incentives for Private Business Participation.”
Ang sugyot nag-ingon nga ang mga establismento nga adunay labing minos 10 ka empleyado, ug mo-hire og senior citizens nga moabot og 10 porsiyento sa ilang workforce, makadawat og 2 porsiyento nga diskuwento sa ilang tinuig nga business tax.
Kini nga insentibo idugang sa mga benepisyo nga gihatag na ubos sa Republic Act 9994, o ang Expanded Senior Citizens Act of 2010.
Ang mga senior citizens nga mahimong ma-hire kinahanglang residente sa Siyudad sa Sugbo, physically ug mentally fit, ug makahimo sa mga trabaho nga gikinahanglan sa negosyo.
Ang ordinansa naghatag sab og flexibility sa mga negosyo.
Ang mga trabaho nga nagkinahanglan og grabeng kakapoy sama sa heavy construction ug massage services mahimong ma-exempt sa hiring target kon makahatag sila og balido nga rason.
Aron suportahan ang programa, ang Office for Senior Citizens’ Affairs (OSCA), kauban ang Department of Manpower Development and Placement (DMDP) ug ang Department of Labor and Employment (DOLE), mohimo og listahan sa mga nangita og trabaho, maghatag og retooling ug training programs, ug mo-facilitate sa mga placement. / CAV