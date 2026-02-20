Senior citizens, uban pang miyembro giawhag sa pagparehistro sa PhilHealth

Giawhag sa mga health officials sa Central Visayas ang mga Pilipino, ilabi na ang mga senior citizen nga magparehistro sa PhilHealth aron hingpit nga makapahimulos sa mga benepisyo ubos sa Universal Health Care (UHC) Law.
Gihatagan nila og gibug-aton nga bisan tuod ang tanang Pilipino giisip na nga mga miyembro, gikinahanglan gihapon ang pagparehistro aron makadawat sa mga serbisyo.
Giklaro ni Jenet Ann A. Advincula, ang hepe sa Field Operations Division, nga ang mga senior citizen awtomatikong sakop sa balaod apan kinahanglan gihapon nga moadto sa buhatan sa PhilHealth aron mahatagan og identification number.
“What ‘automatic’ means is that they still need to go to the PhilHealth office so they can be issued a PhilHealth number,” pasabot ni Advincula.
Matod niya nga ang ahensiya wala pay kompleto nga rekord sa mga personal nga detalye sa mga senior, sama sa ilang adlaw’ng natawhan ug address.
Matod niya, sayon ra ang proseso: ang mga senior kinahanglan lang mopresentar og bisan unsang balido nga government ID ug mo-fill up sa registration form.
Ubos sa Expanded Senior Citizens Act, dili na sila kinahanglang mobayad og kontribusyon.
Sa higayon nga marehistro na, ang mga senior mahimong mopili og Yakap clinic diin sila makakuha og mga konsultasyon, serbisyo sa laboratoryo, ug mga tambal.
Ang mga doktor mahimong moresita og mga maintenance drug ug ang mga pasyente makapahimulos og mga tambal nga nagkantidad hangtod sa P20,000 matag tuig pinaagi niini nga programa.
Alang sa mga miyembro nga dili pa senior, niingon si Advincula nga ang kontribusyon magdepende sa ilang kapasidad sa pagbayad.
“If they have the capacity to pay, there is a premium to be paid… 5% of their declared income,” matod niya ug nidugang nga ang mga kabos nga miyembro mahimong markahan nga walay igong kapasidad sa panalapi kon mopresentar og sertipikasyon gikan sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) aron sila malibre sa pagbayad sa mga premium o kontribusyon.
Samtang, gisubli ni Dr. Maria Eliza A. Batucan, ang hepe sa Health Care Delivery Management Division, nga ang pagparehistro importante kaayo aron makakuha sa mga serbisyo ubos sa Yaman ng Kalusugan Program (Yakap) nga sa pagkakaron naglakip na sa mga tambal ug cancer screening.
Iyang gitaho nga ang Region 7 duna nay kapin sa 274 ka mga Yakap clinic provider sa tibuok Sugbo, Bohol, Negros, ug Siquijor, ug duna pay dugang mga pasilidad nga kasamtangang nag-aplay alang sa akreditasyon.
“Once a member is registered, their first patient encounter is recorded,” matod ni Batucan dungan sa pag-ingon nga ang mga doktor mo-assess sa medical history ug mo-screen sa mga pasyente alang sa mga kondisyon sama sa kanser, diabetes, ug hypertension.
Dugang pa niya nga ang mga Yakap clinic nagtanyag og mga konsultasyon ug 13 ka matang sa laboratory test lakip na ang complete blood count (CBC), creatinine, chest X-ray, ug HbA1c nga sagad gamiton alang sa mga outpatient nga kaso sama sa ubo, sip-on, asma, ug mga sakit sa tiyan.
Ang mga pasyente mahimo sab nga makakuha og 21 ka mga importante nga tambal sa mga Yakap clinic alang sa kumon nga mga kondisyon sama sa hypertension, diabetes, asma, ug hilanat. / ABC