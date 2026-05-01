Seniors citizens magpinaksitay sa Power 60 basketball

Magpinaksitay ang senior citizens sa Power 60 Friendship Cup basketball tournament, nga sugdan karong Sabado sa buntag, Mayo 2, 2026, sa Pardo Sports Complex sa Poblacion Pardo, Dakbayan sa Sugbo.
Pito ka teams ang magkombati sa torneyo nga alang lang sa mga nag-edad og 60 o labaw pa nga mga basketbolista.
Magkombati sa torneyo mao ang Lagtang Basketball Gold (LBG) ni Konsehal Eduard Abatayo, Talisay Basketball Association (TBA) ni Konsehal Randy Gavas, Hoopers ni John Abnel Camay, Power Fort Inayawan ni Hermes Abasolo ug Tata Pestano, Pardo Ball Club (PBC) ni Jayme Pacquiao, Mandaue Ball Club (MBC) ni Ely Ceniza, ug FUBA Basak Cabreros ni Ulyses Calo.
Sa premirong duwa nga sugdan sa alas 7:30 sa buntag, magsangka ang TBA batok Hoopers, mosunod ang sangka sa Power Forty batok Pardo Ball Club, unya mag-abot sa main game ang MBC batok LBG.
Ang torneyo mosubay sa single round-robin elimination format diin ang mopatigbabaw nga duha human niini makaderetso sa semi-finals unya ang No. 3 team makigbatok sa No. 6 samtang magsangka ang No. 4 ug No. 5 aron ilugan ang nahabiling duha ka mga puwesto sa semis.
“Nindot ni nga tournament kay mga senior citizen ang magsangka,” matod ni Tournament Commissioner Edwin Dejacto.
Ang torneyo gipasiugdahan ni Poblacion Pardo Barangay Captain Danny Lim inabagan ni Atty. Florencio Yosores. / ESL