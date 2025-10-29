Seniors, PWDs makapahimulos sa ‘Libreng Sakay’ atol sa Kalag-Kalag

Adunay giandam nga libreng sakay alang sa mga vulnerable sector ang Cebu South Bus ug Cebu North Bus Terminal aron maluag-luagan ang mga terminals subay sa gipanglantawang pagdagsa sa mga pasahero aron mopauli sa Kalag-Kalag 2025.
Gipahibalo ni Ahmed Cuizon, pangulo sa duha ka mga terminal sa Sugbo nga dunay i-deploy nga tulo ka mga bus ug tulo sab ka coasters sa duha ka terminals isip abag sa mga naandan nga kasakyan sa mga pasahero.
Aron makasakay dunay coupon nga ihatag kanila aron mahatagan og prayoridad sa pagsakay.
“Mosulod lang ning libreng sakay kon pananglitan taas kaayo ang linya so pahiyuson nato ang linya pinaagi sa pag-rescue aning atong mga vulnerable passengers nga pasakyon nato sa atong libreng sakay,” matod ni Cuizon sa Oktubre 29, 2025.
“Of course ang escorts kay ang mga tiguwang usahay naa may kuyog anak ba or apo makasakay sad. Inig kakita nga taas ang linya nay ipanghatag nga coupon sa atong identified vulnerable,” dugang ni Cuizon.
Bisan og ma-identify na ang pasahero nga hatagan og coupon, adunay gitahasan nga mo-verify sa impormasyon niini.
Gawas sa maong paagi, adunay dugang 30 ka mga bus ang gilauman nga mobiyahe aron dunay masakyan ang mga pasahero sa terminal.
Nasayran nga dunay duha ka alternatibong terminals nga nahimutang sa grahian sa Ceres bus sa may Kinasang-an sa Dakbayan sa Sugbo ug alang sa mga taga norte anaa duol sa S&R sa Dakbayan sa Mandaue nga mahimong maadtuan ugaling motaas ang linya sa CSBT ug CNBT.
Subay sa datos sa miaging tuig, natala ang kinatibuk-ang 19,000 ka mga pasahero ang nidagsa sa duha ka terminals atol sa Kalag-Kalag.
Kompiyansa hinuon si Cuizon nga makapauli nga hapsay ang tanang pasahero tungod sa dugang mga pamaagi nga ilang gibuhat sa terminal.
Iyang gipasalig nga mag-operate 24-oras ang terminals sugod karon hangtod ugma.
Aron mahatagan og komportable nga pagbiyahe ang mga pasahero, nipahibalo sab si Gobernador Pamela Baricuatro nga dunay libreng tubig mainom nga ibutang ang Kapitolyo sa terminals, lakip ang pagmuntar og mga air-conditioning units sulod sa waiting areas.
Si Baricuatro personal sab nga nisusi sa terminal sa Otubre 29, diin lakip sa iyang gikumusta ang mga pasahero sulod sa bus ug nanghinaot sa maayo nilang pagbiyahe.
Gawas niini, giseguro sab ang seguridad sa mga sam-ang lakip ang pagbiyahe sa mga mopaingon sa probinsya.
Gipahibalo sa gobernador nga naka-deploy na ang kapulisan ug ang sakop sa mga responder nga moabag ko dunay mga kakulian ug emerhensiya. / ANV