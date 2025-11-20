Senoc batok Noynay sa Naga karong Disyembre

Magsinukliay og kumo ang unbeaten nga si Arlando Senoc ug Jeric Noynay para sa regional belt nga World Boxing Organization (WBO) Youth flyweight strap karong Disyembre 21, 2025, sa City of Naga, Cebu.
Ang trainer ni Senoc nga si Christopher “Ping-Ping” Tepora nagkanayon nga mao na kini ang tsansa sa iyang batos nga masulod sa world ranking.
"We are focused on our training now. We will really prepare well for this fight," matod pa ni Tepora.
Si Senoc nagpraktis uban sa iyang kasparring ug teammates nga sila Carlo Demecillo, Reycar Auxilio, Farms Valdez, ug Dominic Ledres sa Big Yellow Boxing Gym.
Sa kampo ni Noynay, gusto niyang makabawi human mapilde ni John Ver Espra pinaagi sa split decision sa ilang Philippine Boxing Federation (PBF) light flyweight title fight. / RSC gikan ni EKA