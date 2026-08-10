Senoc mi-knockout ni Labajo

Nirehistro og 1st round knockout nga kadaugan si Arlando Senoc batok kang Jhonrey Labajo sa main event sa Big Yellow Boxing Promotions boxing card “Bakbakan Siete” niadtong Dominggo sa gabii, Agusto 9, 2026, sa Asturias Sports Complex sa Lungsod sa Asturias, Cebu.
Si Senoc kinsa sakop sa Big Yellow Boxing Promotions, nihuman sa away sa nahabiling 55 ka segundos sa unang round.
Usa sa mga sumosulbong nga boksidor sa Sugbo, si Senoc nisaka sa impresibong 9-0, 8KOs nga rekord samtang si Labajo nahagsa sa 4-6-2, 4KOs nga baraha.
Sa top supporting bout, nibangon sa 1st round knockdown si Taiwanese Hung Lee aron iposte ang 4th round knockout nga kadaugan batok kang Carlo Demecillo.
Si Demecillo maoy dinaliang gipuli sa orihinal nga kontra ni Lee nga si Reycar Auxillo kinsa niatras sa away human nakasinati og angol atol sa iyang training.
Sa kadaugan, naangkon ni Lee ang World Boxing Foundation (WBF) Australasian super featherweight title.
Sa undercard, ningdaog sila si Aldren Aton batok Jaybe Cais (UD), Ruel Compuesto batok Bryan James Wild (UD), Deams Lloyd Valdez batok Zairus Esito (UD), ug Venance Dances batok Nino Jay Malbago (UD). / ESL