Senoc misakmit WBO Youth Title

Nakaabli og dakong oportunidad sa umaabot si Arlando Senoc human kini nakarehistro og impresibong kadaugan sa main event sa "Bakbakan Singko sa Naga" boxing promotion niadtong Dominggo, Disyembre 21, 2025, sa Enan Chiong Sports Complex sa City of Naga, Cebu.
Si Senoc niposte og makapaukyab nga 5th round knockout nga kadaugan batok kang Jeric Noynay aron angkunon ang World Boxing Organization (WBO) Asia-Pacific Youth flyweight strap.
Usa ka solidong Right hook ni Senoc nga niigo sa lawas ang nagpatumba kang Noynay kinsa nagping-it sa tumang kasakit nga iyang nasinati.
Giundang sa referee ang away sa ika-56 segundos sa 5th round.
Sa interbyu sa SunStar Cebu, nagkanayon ang trainer ni Senoc nga si Big Yellow Boxing Gym head coach Christopher "Ping-Ping" Tepora nga malipayon kaayo sila sa ilang nakita sa away ug matod niya, bunga kini sa ilang paningkamot sa training.
Nidugang si Tepora nga adunay dakong kaugmaon si Senoc hilabi na kon padayon kining maningkamot og maayo sa training.
Si Senoc nisaka sa 8-0, 7 KOs nga rekord samtang si Noynay natagak sa 5-2, 1 KO nga baraha.
Nagkanayon si Big Yellow Boxing Promotions head Seth Oliver Tio nga nagplano silang mopasiugda og usa ka promosyon karong Abril diin depensaan ni Senoc ang iyang korona batok sa usa ka langyaw nga kontra.
Sa main supporting bout, gipaundang ni Richard Laspona sa 5th round si Arvin John Sampaga.
Si Laspona nisaka sa 10-0, 6KOs nga rekord samtang si Sampaga natagak sa 8-4-1, 3 KOs nga baraha.
Wala nitiwas pag-away si Sampaga human siya nakasinati og angol sa iyang kamot.
Sa lain pang away, nirehistro si Reycar Auxilio (8-6-1, 7 KOs) og 2nd round knockout nga kadaugan sa ilang rematch ni Michael Adolfo (6-6, 3 KOs).
Ningdaog sab sila si Angilou Dalogdog batok Dennis Gaviola (TKO 4), Carlo Demecillo batok Justine Darap (TKO 2), Datu Adam batok Kier Espere (KO 1), Fil-Swede Alexander Fredriksson batok Jason Canoy (UD), John Dominic Ledres batok Jariel Quisto (UD), Ronnie Urgel batok Trestan Jay Racho (TKO 1), ug Deams Loyd Valdez batok Norman Rusiana (UD)). / EKA, ESL