Sept. 12 gideklarar nga “Adlaw sa Pagbangutan”

Gideklarar ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang Septiyembre 12, 2026, isip Adlaw sa Nasodnong Pagbangutan alang sa National Artist for Literature Resil B. Mojares nga namatay niadtong Septiyembre 5, 2026, sa edad nga 83.
Ubos sa Proclamation No. 1434 nga gipirmahan ni Marcos niadtong Huwebes, Sept. 10, 2026, gimanduan ang pagpaubos sa nasodnong bandila ngadto sa half-mast sa tanang building ug pasilidad sa gobiyerno sa Pilipinas ug sa gawas sa nasod.
Matod sa proklamasyon, dakong pagkawala alang sa nasod ug sa komunidad sa kultura ug arte ang pagkamatay ni Mojares.
Gipasidunggan sab niya ang dakong kontribusyon ni Mojares isip magtutudlo, eskolar, essayist, fictionist ug historian, ilabina sa pagpalambo sa rehiyonal nga literatura ug kasaysayan, ingon man sa paghulma sa Cebuano ug nasodnong identidad. Si Mojares mao ang founding director sa Cebuano Studies Center sa University of San Carlos, diin nagsilbi sab siya’ng professor emeritus. / PNA