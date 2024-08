Serbia , Us magtigi sa semis

Magpinaksitay na karong alas 3:00 sa kaadlawon, Biyernes, Agusto 9, 2024 (PH time) ang defending gold winner Team USA ug Serbia sa semi-finals sa men’s basketball sa Paris Olympics.

Dili ikalimod nga inilog ang Team USA ning sangkaa apan aduna gihapon kabalaka si coach Steve Kerr – ang pambatong sentro sa Serbia nga si Nikola Jokic, kinsa sakop sa Denver Nuggets ug kasamtangang three-time MVP sa National Basketball Association (NBA).

Nasayod si Kerr nga posibleng moduwa si Jokic sa tibuok 40 ka mga minutos nga kombati ug posible sab adunay dakong adjustments nga himuon ang Serbia.

Labing seguro, adunay leksyon nga nakat-unan ang Serbia sa duha nila ka mga pilde batok sa Team USA ning summer, una sa usa ka exhibition game ug ang ikaduha sa group stage nga engkuwentro ning maong prestihiyusong kompetisyon.

“Serbia is really good,” matod ni Kerr. “We can’t get lulled to sleep because we beat them twice. We have to be prepared for their best effort.”

Ang modaog ning sangkaa moabante sa gold medal game batok sa midaog sa laing semis game tali sa kasamtangang FIBA World Cup champion Germany ug host France.

Sa presstime, padayon pa nga nagsangka ang Germany ug France kagabii, Agusto 8, 2024. / AP / ESL