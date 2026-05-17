Serbisyo publiko sa Lapu-Lapu gilauman nga mas mopaspas

Gilauman nga mas mopaspas pa ang pagpatuman sa mga proyekto sa Dakbayan sa Lapu-Lapu human gibalhin ang monitoring meetings gikan sa matag tulo ka mga buwan ngadto na sa matag usa ka buwan.
Tinguha niini ang mapalambo ang kaepektibo ug paghatag og serbisyo publiko.
Sa usa ka pamahayag, gipahibawo ni Mayor Ma. Cynthia “Cindi” King-Chan nga gisagop sa kagamhanan sa dakbayan ang bag-ong eskedyul aron mapaspas ang nagpadayong mga proyekto ug mapalig-on ang pagdumala sa mga programa sa gobiyerno.
“I initiated the conduct of our Project Monitoring Committee meetings on a monthly basis instead of the usual quarterly schedule,” pasabot ni Chan.
“This allows us to closely monitor the progress of every infrastructure and development project, immediately address concerns, and ensure that programs funded by both the local and national government are delivered efficiently,” dugang niya.
Matod ni Chan nga tinguha niining maong lakang nga mapalig-on ang transparency, accountability, ug ang tukma sa panahon nga pagpatuman sa mga proyekto sa imprastraktura ug kalambuan nga gipundohan sa lokal ug nasyonal nga gobiyerno.
Sa laing bahin, giingon ni Chan nga hugot nga gisusi ang nagpadayong mga proyekto sa gobiyerno gikan sa 2023 hangtod 2026 aron maseguro ang mas paspas nga implementasyon ug mas maayong serbisyo publiko sa dakbayan.
Gipangulohan ni Chan ang tigom uban sa Department of the Interior and Local Government (DILG), City Engineering Office, mga sakop sa komite, ug uban pang hingtungdan nga mga opisina aron susihon ang kahimtang ug mga update sa mga proyekto.
Lakip usab sa nahisgotan sa tigom ang mga update sa DILG SubayBayan portal ug ang mga proyekto ubos sa Local Development Fund ug Local Government Support Fund.
“I reiterated my full support for the fast-tracking and completion of these projects to deliver quality public service,” matod ni Chan, kinsa nitataw nga ang matag proyekto makahatag og benepisyo sa mga residente sa dakbayan./ DPC