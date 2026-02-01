Serbisyo sa AICS mas sayon sa komunidad pinaagi sa eGovPH hub

Gipalig-on sa Department of Social Welfare and Development Field Office 7–Central Visayas (DSWD) 7 ang paghatod sa Assistance to Individuals in Crisis Situations (AICS) pinaagi sa pakigtambayayong niini sa Bagong Pilipinas eGovPH Serbisyo Hub nga nahimutang sa Barangay Subangdaku, Mandaue City.
Ang eGovPH Serbisyo Hub nagsilbing one-stop shop alang sa nagkalainlaing serbisyo sa gobiyerno nga naghatag og mas sayon ug mas episyenteng paagi alang sa mga lumulupyo sa pagpaiskedyul og appointment, pag-upload og mga dokumento, ug pag-access sa serbisyo sa lainlaing ahensiya, lakip na ang DSWD.
Pinaagi sa eGovPH mobile application, ang mga benepisyaryo makapareserba na og appointment alang sa tabang gikan sa DSWD FO 7.
Aron makapaiskedyul og appointment, gikinahanglan sa mga interesadong residente nga i-download ang eGovPH app gikan sa Google Play Store o App Store.
Human ma-install ang aplikasyon, mahimo na silang mag-book og appointment ug maka-access sa mga serbisyong AICS sama sa medical ug funeral assistance.
Bisan pa niini, ipahigayon gihapon ang interview ug assessment sa usa ka social worker aron masuta kung kwalipikado ba ang kliyente sa gihangyo nga tabang.
Sa usa ka kalihukan sa serbisyo hub, personal nga nitabang si DSWD 7 Regional Director Shalaine Marie Lucero kauban ang mga kawani sa Crisis Intervention Section (CIS) sa pag-atiman sa mga kliyente.
Matod ni RD Lucero, ang eGovPH Serbisyo Hub dili lamang nagpalig-on sa kolaborasyon tali sa mga ahensiya sa gobiyerno, apan nagdala sab sa mahinungdanong serbisyo mas duol sa katawhan sa Cebu.
“We are deeply grateful to the Bagong Pilipinas eGovPH Serbisyo Hub for enabling this transformative project. This initiative not only strengthens our collaboration with fellow government agencies but also brings essential services closer to the people of Cebu, empowering our communities and fostering inclusive progress for all,” matod ni Lucero.
Ang Bagong Pilipinas eGovPH Serbisyo Hub usa ka inisyatiba sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga tumong sa pag-digitize sa mga serbisyo publiko aron mahimo kining mas accessible ug citizen-friendly.
Abli ang pasilidad gikan Lunes hangtod Biyernes, alas 8:00 sa buntag hangtod alas 5:00 sa hapon, aron moserbisyo sa mga residente sa Mandaue ug kasikbit nga mga lugar. / PR