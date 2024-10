Serbisyo sa senior citizens ipaduol sa kabarangayan

Pagapadauol sa serbisyo sa mga senior citizen sa karangayan maoy nag-unang tumong sa bag-ong sa Office of Senior Citizens Affairs (Osca) sa dakbayan sa Sugbo nga si Chito Aragon, beterano nga mamahayag ug brodkaster.

"Dili na maghuwat sa senior citizen nga moduol sa buhatan. Sa barangay level pa lang daan, mahatag ang benepisyo ug masulbad usab ang ilang problema," matod ni Aragon nga nahinabi sa Superbalita Cebu niadtong Dominggo, Oktubre 6, 2024.

"Mao sab gyud ang gusto ni Acting Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia dili na mahasol.." dugang ni Aragon nga opisyal nga nagsugod sa iyang bag-ong tahas niadtong Oktubre 1, 2024.

Ang Osca, ubos sa buhatan sa mayor, maoy nagtutok sa kaayohan ug pagpalambo sa katungod sa senior citizens.

Matod ni Aragon, dunay 110 mil ka mga senior citizen nga narehistro sa Osca ug 96 niini ang nagdawat og financial assistance nga P1,000 matag buwan nga ihatag quarterly o ipuno sud sa tulo ka buwan.

"Ang uban waiting. Nagpasabot nga bag-o lang nare­histro nga botante sa dakbayan," dugang ni Aragon.

Sa pagkakaron, matod ni Aragon, ang gihatagan og prayoridad sa Osca kadtong dunay record nga nakabotar sukad sa 2013 ug paubos tu­ngod sa limitasyon sa budget, diin gitrabaho pa aron maumentohan sa konseho.

"Naa man guy uban nga nag 60 anyos na apan bag-o pa mibalhin sa pagrehistro sa dakbayan aron maka-avail sa benepesiyo nga gitanyag sa lokal nga kagamhanan," matod ni Aragon hinungdan sa pagburot sa populasyon sa senior citizens sa dakbayan.

KASAULOGAN

Ang Osca kasamtangang naghimo og mga kalihokan sa pagsaulog sa 'National Citizen Month.'

Usa ka medical mission ang gipahigayon sa Plaza Sugbo sa atubangan sa Cebu City Hall niadtong Oktubre 1, 2024.

Matod ni Aragon, dul-an sa usa ka libo nga senior citizen ang nabenepisyo sa nagkalainlaing serbiyo alang sa pang­lawas.

"Gusto ni Acting Mayor Garcia nga motaas pa ang kinabuhi sa mga senior, dili lang aron makauban pa sa ilang pamilya, apan makabanepisyo sa daghan pang tanyag sa lokal nga kagamhanan," dugang niya.

Lakip sa programa, matod ni Aragon, paghimo og lecture ug seminar bahin sa pag-atiman sa mental health ug nutrisyon nga dakong isyo samtang magkataas ang edad.

Bahin sa identification cards (IDs), pwede mailisan kadtong hanap na, apan kon klaro pa, pwede pa kini ga­miton.

Ang Osca manghatag usab og libre booklet alang sa discount sa pagpamalit labina sa mga tambal.

Samtang, si Aragon niingon nga ang Osca nag-abag sa mga senior citizen nga marehistro usab sa National Commission of Senior Citizen (NCSC) aron makadawat usab og ayuda gikan sa nasudnong kagamhanan nga ubos sa pagdumala sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) labina sa indigent senior citizens.

"Hinayhinay na nga gibalhin sa NCSC ang pagdumala sa DSWD sa benepesiyo sa senior citizens. Daghan na gud og giatiman ang DSWD," dason ni Aragon. / RRM