Serial number sa .38 nga armas sa Tacloban shooting, nagdoble

Posible’ng gikopya ang serial number sa kalibre .38 nga revolver nga nakarehistro sa usa ka security agency nga nakabase sa Dakbayan sa Sugbo ug maoy giingong gigamit sa pagpamusil sa mga tinun-an sa San Jose National High School sa Tacloban City niadtong Lunes.
Ang maong insidente nialas og tulo ka kinabuhi ug niangol sa kapin 20 ka mga tinun-an.
Matod ni Police Colonel Elmer Cinco, regional chief sa Regional Civil Security Unit (RCSU)-7, sa dihang ilang nadawat ang impormasyon bahin sa serial number sa armas ug sa security agency nga nakarehistro niini, nakig-coordinate dayon sila sa maong ahensya.
Nasuta nga ang armas nga adunay susamang serial number sa gigamit sa Tacloban shooting naka-deploy diay sa usa ka security guard sa Probinsya sa Bohol.
Tungod niini, nihimo dayon og post-to-post inspection ang RCSU-Bohol Field Unit ug nakompirmar nga anaa gyud sa Bohol ang maong armas ug gigamit pa sa usa ka gwardya.
Gipakumpiskar dayon sa RCSU-7 ang armas aron ipaubos sa ballistic examination sa PNP Regional Forensic Unit-7. Ang resulta niini itandi sa ballistic examination nga gihimo sa Police Regional Office (PRO)-8 aron matino kung adunay koneksyon ang duha ka armas ug masuta kung asa ang orihinal.
Gilusad usab sa RCSU-7 ang kaugalingong imbestigasyon uban sa RCSU-Western Visayas aron masuta nganong adunay duha ka armas nga adunay parehas nga serial number.
“Binirefy po natin. Pinuntahan po natin yung agency at kinausap natin yung operation officer nila. Sinabi nila na sa kanila nga yung baril with that serial number, pero naka-deploy ito somewhere in Bohol at hawak ng guard nila. Nag-conduct tayo ng post-to-post inspection at positive naman na nandoon ang firearm,” matod ni Cinco.
Suma niya, daghang posibilidad nga ilang gisusi sa maong kaso. Posible nga nawala ang orihinal nga armas ug gipulihan kini og laing armas nga gihatagan sa samang serial number. Posible usab nga adunay tinuyong pagdoble sa serial number aron malikayan ang gasto sa rehistrasyon sa armas.
Dugang ni Cinco, base sa imbestigasyon sa kapulisan sa Tacloban City, usa ka security guard ang apohan sa suspek nga giingong nigamit sa .38 revolver sa krimen.
Apan wala pa makumpirmar kung konektado ba kini sa security agency nga nakabase sa Sugbo diin nakarehistro ang maong serial number.
Human sa dugoong insidente sa San Jose National High School, mihigpit usab ang RCSU-7 sa inspeksyon sa mga security guard nga naka-deploy sa mga eskwelahan sa rehiyon.
Gisusi nila ang mga service firearm sa mga gwardya ug ang ilang kaandam sa pag-atubang sa posibleng mga emerhensiya aron masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante ug mga kawani sa eskwelahan. /