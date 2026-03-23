‘Service contracting’, iduso sa transport groups sa Sugbo

Nanawagan ang nagkadaiyang mga grupo sa transportasyon sa Sugbo alang sa dinaliang pagpatuman sa service contracting nga adunay dakong pundo gikan sa nasudnong kagamhanan. Kini ang ilang nakita nga bugtong paagi aron ma-modernize ang sektor samtang mapanalipdan ang mga drayber batok sa padayong pagsaka sa presyo sa lana.
Kini nga panawagan gipadungog atol sa demonstrasyon ug dayalogo tali sa mga lider sa transportasyon ug sa mga opisyal sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) 7 niadtong Lunes, Marso 23, 2026, human sa gihimong mobilisasyon sa mga pundok sa pamuo ug transportasyon gawas sa opisina sa ahensiya.
Ang mga grupo nga girepresentahan sa Partidong Manggawa–Sentro Cebu, National Confederation of Transport Workers Union (NCTU), ug National Federation of Transport Cooperatives (NFTC), subling nanawagan og structural reforms tungod sa padayong pagsaka sa presyo sa gasolina.
Sa service contracting, ang kagamhanan mobayad sa mga operator base sa gidaghanon sa biyahe o gilay-on, makabaton og stable nga kita ang mga operator ug dili na sila magdepende lang sa gidaghanon sa pasahero matag adlaw.
Matod sa mga grupo, kon walay ingon niini nga reporma, ang mga drayber mao gihapon ang magpas-an sa bug-at nga gasto sa gasolina samtang nagbayad og fixed nga boundary fees nga nagbilin kanila og gamay o walay kuwarta nga mauli.
Giawhag sa mga drayber ang mga awtoridad nga paspasan ang pagpagawas sa fuel subsidy aron makahatag og dinaliang tabang pinansyal.
Gipadayag sa mga grupo ang ilang suporta sa mga legislative nga lakang nga nagtumong nga himuong mas barato ang krudo alang sa sektor sa transportasyon.
Gisubli sa mga operator ang hangyo nga patas-an ang plitehan, tungod sa ilang kasagmuyo sa pagsuspenso sa mga petisyon, ilabi na sa mga probinsyal nga rota.
Gipasidan-an sab sa mga lider sa transportasyon nga daghan na nga mga drayber ang nibiya sa ilang trabaho aron manrabaho sa mga delivery-based jobs, diin mas segurado ang ilang kita.
Matod nila, kon dili kini sulbaron, kining maong trend mahimong makapaminos sa gidaghanon sa mga aktibong drayber nga makaapekto unya sa availability sa transportasyon.
Sa iyang bahin, ang Regional Director sa LTFRB 7 nga si Abosamen Matuan nagpadayon sa collective approach, diin giposisyon niya ang ahensiya isip tulay tali sa mga transport stakeholders ug sa mga magbabalaod sa nasudnong kagamhanan.
Matod ni Matuan nga dokumentado nila ang tanang kabalaka nga gipahungaw atol sa mga konsultasyon ilabi na ang bahin sa pagsaka sa presyo sa lana ug pasalig niya nga iyang iduso kini ngadto sa ilang central office aron matagad sa mas taas nga mga opisyal.
Giawhag ni Matuan ang mga grupo nga dili na mopahigayon og transport strike ug nag-awhag hinuon sa padayon nga dayalogo isip nag-unang paagi sa pagsulbad sa mga problema. / EHP