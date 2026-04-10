Service contracting sa PUVs sugdan sa DOTr

Ipatuman sa Department of Transportation (DOTr) ang duha ka semana nga service contracting program alang sa mga drayber ug operator sa public utility vehicle (PUV) sugod sa Abril 15, 2026.
Matod ni DOTr Secretary Giovanni Lopez, naggahin ang national government og P1 bilyon alang sa maong programa, diin P800 milyunes ang para sa transportasyon sa dalan ug P200 milyunes alang sa transportasyon sa dagat.
Ubos niini nga programa, bayaran sa DOTr ang mga operator ug drayber sa bus og P100 matag kilometro. Ang mga modernong jeepney ug UV Express makadawat og P40 matag kilometro, samtang ang mga tradisyonal nga jeepney makadawat og P30 matag kilometro.
Ang mga sumasakay makadawat sab og 20 porsiyento nga diskwento dugang sa kasamtangang 20 porsiyento nga diskwento para sa senior citizens, PWD, ug mga estudyante.
Niingon si Lopez nga ipagawas sa ahensiya ang bag-ong fare matrix sa Sabado, Abril 11.
Gibutyag ni Lopez nga ang programa makahatag og kaayuhan sa 1,000 ka mga transport operator, 50,000 ka mga unit sa PUV, ug 15 milyunes ka mga pasahero matag adlaw.
Naglangkob ang inisyatiba sa 823 ka mga rota sa tibuok nasod, lakip ang 545 ka rota sa Metro Manila, Cavite, Laguna, ug Rizal nga konektado sa mga riles.
Ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) 7, Land Transportation Office (LTO), Philippine Coast Guard (PCG), ug Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) maoy mag-monitor sa implementasyon pinaagi sa global positioning system (GPS) o manwal nga pag-ihap.
Nakig-alayon na sab si Lopez sa mga GPS provider aron makatanyag og mas barato nga device sa kantidad nga P500 matag bulan alang sa mga PUV operator.
Ang programa mismo ang moabaga niini nga gasto. Gidasig niya ang mga drayber ug operator nga mokuha og GPS units aron maseguro ang mas paspas nga pagbayad kanila.
Dugang ni Lopez, nangayo ang DOTr og dugang P5 bilyunes aron mapalapdan pa ang programa tungod sa sige og saka nga presyo sa gasolina. / TPM / SunStar Philippines