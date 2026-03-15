Sessionistas na-pressure sa Cebuano audience

Niangkon ang miyembro sa Sessionistas nga na-pressure sila sa pag-perform sa Sugbo tungod sa taas nga musical standards sa mga Sugbuanon nga manan-aw.
Matod ni Ice Seguerra, kritikal ug maalamon sa musika ang Cebuano audience, busa kinahanglan gyud nilang mas maningkamot sa ilang performances.
“Whether it’s a hit song or not, if they love it, they love it,” sey ni Ice kon unsa mohangop ang Sugboanon sa musika.
Ang grupo nga gilangkuban nila ni Nyoy Volante, Sitti, Juris, Kean Cipriano, Duncan Ramos, ug Princess Velasco, nagdala sa ilang concert nga “Love, Sessionistas” sa Sugbo human sa ilang sunod-sunod nga sold-out shows sa Manila.
Ang “Love, Sessionistas” Cebu Concert ipahigayon sa Abril 26, 2026, sa Waterfront Cebu City Hotel and Casino nga adunay espesyal nga segment nga “Dear Sessionistas” gamit ang mga sulat gikan sa fans.
Ang tiket mahimong mapalit sa ticketing booth sa hotel o online pinaagi sa opisyal nga website ug social media. Para sa booking ug dugang impormasyon, bisitaha ang www.waterfronthotels.com/cebu o tawagi ang (032) 234-6888.
Gipadayag sab sa grupo nga nagplano sila sa pagrekord og bag-ong kanta isip Sessionistas ug posible nga makigkolaborasyon sa mga Cebuano artists sa umaabot. / BJC