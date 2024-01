Setenta’y tres! Luka Doncic mikuha og luna sa kasaysayan

Nipabuhagay og makabungog nga 73 puntos si Dallas Mavericks superstar Luka Doncic ug nitabla sa ikaupat nga highest scoring output sa National Basketball Association (NBA) sa Atlanta, Sabado, Enero 27 (RP Time).

Ang record-breaking night ni Doncic maoy nidugang sa katam-is nga kadaugan sa Dallas batok sa host team Atlanta Hawks, 148-143.

Mga elite scorers lang sa NBA history ang nakauban ni Doncic sa maong lista.

Si Wilt Chamberlain ang naghupot sa highest scoring record nga 100 puntos niadtong Marso 2, 1962, gisundan kini ni Lakers legend Kobe Bryant nga nikulit og 81 puntos sa Enero 18, 2006, ug ang ikatulo mao ang 78 puntos ni Chamberlain gihapon niadtong Disyembre 8, 1961.

Ang 73 puntos ni Doncic mitabla sa gibuhat ni David Thompson ug Chamberlain (makaduha) isip fourth-highest scores sa individual player sa history sa NBA.

“Those names are special,” padayag ni Doncic. “It’s unbelievable.”

“It was beautiful,” dugang pa niya.

Di lang sa scoring nipaambit si Doncic kay milangkat pud kini og 10 ka rebounds ug mitali og pito ka assists.

Sa virtual world, milanog ang social media diin ningpadayag ang mga basketball player ug fans sa ilang pagdayeg sa gibuhat ni Doncic nga hapit pa gani maka triple-double.

“Luka Unreal! They traded Luka right?,” suwat pa ni Draymond Green sa X account (kanhi Twitter).

“Somebody going to score 100 before the season over,” matod pa ni Demar DeRozan.

Niining semana, diin gihan­dom ang anniversary sa 81-puntos ni anhing Bryant, nagmang­tas ang NBA superstars.

Nibuhat og 70 puntos si Joel Embiid sa Philadelphia 76ers, si Devin Booker nakatali og 62 puntos sa Phoenix Suns ug si Karl Anthony-Town mikargada og 62 puntos sa Minnesota Timberwolves.