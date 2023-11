Sex gi-live stream; 2 ka Korean nasikop

Duha ka South Korean national gipangsikop sa mga sakop sa National Bureau of Investigation (NBI) Cebu District Office Mandaue-CebDO sa kasong qualified trafficking in person sa usa ka condominium sa Barangay Mactan, dakbayan sa Lapu-Lapu, niadtong Dominggo, Nobiyembre 19, 2023.

Naaktuhan ang duha nga nipa-sex sa usa ka lalaking South Korean national ug Pinay nga menor nga gi-live stream sa internet pinaagi sa usa ka app.

Ang mga suspek giila nga silang Te Young Han ug Yunyeong Kim, pulos hingkod.

Niadtong Nobiyembre 17, 2023, ang NBI-CebDO naka­dawat og impormasyon gikan sa usa ka kasaligang tinubdan nga dunay grupo sa mga Korean national nga nalambigit sa illegal broadcasting gamit ang online streaming pinaagi sa Korean mobile phone application nga gitawag og “Popkon TV”.

Sa maong app, makita niini ang actual nga sexual activity sa lalaking Korean national uban sa usa ka menor nga Filipina.

Sa gihimo nga pasiunang imbestigasyon sa NBI, nahibaw-an nga ang maong live streaming ma access lang sa nag subscribe sa “Popkon TV” bugti sa bayad isip member.

Gibutyag sa informant nga ang production crew maoy modala sa gi-hire nga batan-ong Pinay sa usa ka unit sa condo unit sa Barangay Mactan diin didto usab gihimo ang live streaming.

Pagka Nobiyembre 19, 2023, nipahibawo ang ilang informant nga dunay schedule nga live streaming pagka gabii. Dinhi na giplano sa NBI ang rescue operation sa mga biktima nga mga babayeng menor de edad.

Ala 9 sa gabii sa dihang ilang na monitor nga nagsugod na ang live streaming ug mihimo na sa law-ay nga pasundayag.

Dali nga nanaka ang mga operatiba ug naabtan ang gihimo sa mga suspek. Nasakmit sa mga operatiba ang nagkadaiyang gamit sama sa camera, computer sets, daghang condoms ug uban pa.

Ang menor de edad nga mga babaye gi turnover sa NBI sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) samtang gipasakaan og kaso ang duha ka Korean nationals.

Mga kaso nga naglakip sa Qualified Trafficking in Persons ubos sa Section 4 (e) sa Republic Act 11862 in relation sa Section 6 (o) RA 11862 kun Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2022.