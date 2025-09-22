SFI andam na alang sa Sinulog 2026

Gikompirmar ni Sinulog Foundation Inc. (SFI) Executive Director Jojo Labella nga duna na silay 17 ka contingents, lakip na ang mga grupo gikan sa gawas sa Dakbayan sa Sugbo.
Ang gidaghanon sa mga contingent nga moapil sa Sinulog Grand Parade 2026 desisyonan sa bag-ong komitiba tu-ngod kay sa miaging tuig 35 ra ka grupo ang gitugotan nga makaapil.
“Amo gyung tul-iron ang tanang sayop sa miaging tuig,” matod ni SFI Executive Director Labella sa interview niadtong Lunes, Septiyembre 22, 2025.
Matod ni Labella nga gi-review pa nila ang mga lagda sa street parade, seguridad, ug crowd control nga maoy nahimong problema sa miaging tuig.
Gi-review sab ang guidelines sa mga contingent tu-ngod kay usa sa problema sa miaging tuig mao nga ang mga arko sa mga float nga masangit sa mga kable sa kuryente nga maoy hinungdan sa tulo ka oras nga pagkalangay sa parada.
Dugang niya, ang Muntinlupa City moapil isip usa ka bag-ong contingent gikan sa Luzon.
Matod niya nga ang mga subsidies magpabilin nga P1 milyon para sa mga contingent gikan sa Cebu ug lokal nga probinsiya, samtang ang mga out-of-town contingents makadawat og P1.5 milyon nga pareho ra sa miaging tuig. / USJ-R Intern Bryce Ken Avilon