SGA andam mobuhi nila Abando, Heading alang sa Gilas Pilipinas

Dakong haw-ang ang mapahak sa puwersa sa Strong Group Athletics (SGA) kabahin sa ilang kampanya sa umaabot nga Jones Cup sa Taiwan kon mawala kanila si Rhenz Abando o Jordan Heading.

Apan giklaro sa SGA nga andam silang mosakripisyo alang sa Pilipinas.

Nagkanayon si SGA team manager Jacob Lao nga kon kinahanglanon sa Gilas Pilipinas bisan asa nila ni Abando ug Heading alang sa FIBA Olympic Qualifying Tournament sa Riga, Latvia, dili sila mobabag niini.

“Honestly, one of the reasons we have been forming teams to play abroad is to represent the Philippines. Our program is leaned towards national deve­lopment of basketball,” pasabot ni Lao nga napatik sa Spin.ph.

“The feeling of giving pride to our basketball-loving kababayans is priceless. I just hope makatulong nang malaki should there be need to borrow the two or any one of them.”

Gipasabot ni Lao nga adunay nakasulti kanila nga tinguha unta sa Gilas nga kuhaon si Abando ug Heading apan nagduhaduha ang national team gumikan kay nakapirma na man ang duha SGA.

“Nagkataon, yung commitment pala nung dalawa na gusto nila, nasa amin. So walang problema yun,” pagtino ni Lao.

“Basta para sa bansa, ang commitment ng mga players namin is para sa bansa.”/ ESL