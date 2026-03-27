SGA inilog gihapon sa inilugay sa MVP

Nagkaduol na ang pagtiklop sa regular season sa 2025-26 National Basketball Association (NBA) ug pabiling nag-una sa MVP race ang lider sa Oklahoma City Thunder nga si Shai Gilgeous-Alexander kinsa maoy kasamtangang regular season ug Finals MVP.
Gikonsiderar nga labing lig-ong kaatbang ni SGA mao na lang sila si Luka Doncic sa Los Angeles Lakers ug Victor Wembanyama sa Oklahoma City Thunder.
Ang kanhi three-time MVP nga si Denver Nuggets big man Nikola Jokic posibleng mapapha sa listahan kay usa na lang ang kuwang ug malapas na siya sa limit nga pagpalta og mga duwa sa individual award contender.