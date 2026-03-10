SGA mitabla 60 anyos nga rekord

Natupngan ni Shai Gilgeous-Alexander ang 60 ka mga tuig nga rekord ni legendary Wilt Chamberlain sa iyang pag-agak sa host Oklahoma City Thunder ngadto sa makutas nga kadaugan batok sa Denver Nuggets, 129-126, kagahapon, Martes, Marso 10, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Ang gitumbok nga rekord mao ang 126 ka sunodsunod nga mga duwa nga nakamugna og 20 puntos oa labaw pa si Chamberlain gikan niadtong 1961 hangtod 1963.
Si Gilegous-Alexander, kinsa kasamtangang MVP, nirehistro og 35 puntos, 15 assists ug siyam ka rebounds ning sangkaa.
Ang pagtabla ni Gilgeous-Alexander sa rekord ni Chamberlain nakadugang og kolor sa iyang grabe nga gipakitang duwa diin nimugna siya og duha ka krusyal nga sunodsunod nga three-point bombs nga maoy nakapadaog sa defending champions.
Daw naselyo nang daan ni Gilgeous-Alexander ang kadaugan dihang nakapasulod siya og three-point shot nga naghatag sa Thunder og 126-122 nga labaw sa nahabiling 14 ka mga segundos.
Apan sa return play, nialisngaw ang overtime dihang nakakompleto og four-point play ang Nuggets.
Nahitabo kini dihang nakapasulod si Nuggets center Nikola Jokic og three-point shot sa nahabiling 8.5 segundos ug naatol kini nga natawagan og foul si Thunder forward si Jaylin Williams batok ni Nuggets guard Jamal Murray.
Kalmadong napasulod ni Murray ang iyang bonus freethrow aron tablahon ang duwa, 126-126, niadtong gutloa.
Human niini, usa ka step-back three-point shot ang gimugna ni Gilgeous-Alexander sa nahabiling 2.5 segundos nga mao na ang naghatod sa Thunder sa makapaukyab nga kadaugan.
"I just tried to make a play I was comfortable making. I tried to create space to get a shot off – it went down," asoy ni Gilgeous-Alexander.
Si Williams nidugang og 29 puntos lakip na niini ang career-high pito ka three-pointers samtang niamot og 24 puntos si Ajay Mitchell alang sa Thunder.
Ang Nuggets gipangulohan ni Jokic pinaagi sa iyang 32 puntos, niamot og 23 puntos si Aaron Gordon samtang nitunol og 21 puntos si Murray. / Gikan sa wires