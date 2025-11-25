SGA, Mitchell napili nga mga NBA POW

Napiling bag-o nga National Basketball Association (NBA) Players of the Week sila si Shai Gilgeous-Alexander sa Oklahoma City Thunder ug Donovan Mitchell sa Cleveland Cavaliers.

Si Gilgeous-Alexander, kinsa nagrepresentar sa Western Conference, nag-average og 31.0 puntos, ug 6.5 assists sa ikalimang semana sa 2025-26 season.

Ning maong season, kini maoy ikaduhang higayon nga nakuha ni Gilgeous-Alexander kining pasidungog.

Sa iyang bahin, si Mitchell, kinsa nagrepresentar sa Eastern Conference, nag-average og 31.8 puntos, 6.3 rebounds ug 5.0 assists. / Gikan sa wires