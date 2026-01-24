SGA nag-una gihapon sa MVP race

Ang Oklahoma City Thunder guard nga si Shai Gilgeous-Alexander (SGA) gihapon ang naglingkod sa babaw sa ranking para sa Most Valuable Player sa National Basketball Association (NBA).

Numero uno gihapon si Gilgeous-Alexander sa gihimong power ranking sa NBA website, gisundan siya nila Nikola Jokic sa Denver Nuggets, Luka Doncic sa Los Angeles Lakers, Victor Wembanyama sa San Antonio Spurs ug Tyrese Maxey sa Philadelphia 76ers.

Si Gilgeous-Alexander nag-ave­rage og 32 puntos, 4.4 rebounds ug 6.3 assists ug nagpadayon sa pagpangulo sa standings ang iyang team nga Oklahoma. / RSC