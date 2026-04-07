SGA napili nga POW sa West

Napili sila si Oklahoma City Thunder superstar Shai Gilgeous-Alexander ug Boston Celtics forward-guard Jaylen Brown isip labing bag-ong National Basketball Association (NBA) Players of the Week alang sa ika-24 nga semana sa 2025-26 season.

Si Gilgeous-Alexander kinsa nagrepresentar sa Western Conference, nag-average og 31 puntos, 5.5 rebounds, ug 5.7 assists sa miaging semana.

Samtang si Brown kinsa nagrepresentar sa Eastern Conference, nag-average og 31 puntos, 5.5 rebounds, ug 5.8 assists sa mao sab nga semana. / Gikan sa wires