SGA, NBA players moduwa sa Canada

Gipangulohan ni Oklahoma City Thunder superstar Shai Gilgeous-Alexander ang mga magduduwa sa National Basketball Association (NBA) nga morepresentar sa Canada alang sa 2027 FIBA World Cup ug 2028 Summer Olympics.

Ang ubang NBA players nga moduwa sa Canada mao sila si Luguentz Dort sa Thunder, RJ Barrett sa Toronto Raptors, Dillon Brooks sa Phoenix Suns, Bennedict Mathurin sa LA Clippers, ug Nickeil Alexander-Walker sa Atlanta Hawks.

Apan dili na makaduwa sa Canada sila si Denver Nuggets star Jamal Murray ug Miami Heat forward Andrew Wiggins. / Gikan sa wires