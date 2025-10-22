Shabu ang gibayad sa pagpatubil
Gidudahang wala pa moubos ang tama sa usa ka 31- anyos nga ulitawo kay inay kuwarta ang iyang ibayad sa gasolina nga iyang gipatubil sa iyang sakyanan, usa ka putos sa shabu na man hinuon.
Ang nadakpan giila nga si Barkley Labrador Capareda, 31, ulitawo nga taga Barangay Bolinawan , Siyudad sa Carcar.
Nahitabo ang pagpatubil sa suspek sa gasoline station sa National Highway sa Barangay Langtad, Siyudad sa Naga alas 3:00 sa kaadlawon, Miyerkules, Oktubre 22, 2025.
Matod ni Police Lieutenant Colonel Verniño Noserale, ang hepe sa Naga City Police Station, nga nagpatubil ang suspek sa iyang Suzuki nga motorsiklo.
Sa dihang full tank na ang motor, nihangyo siya nga iya lang utangon ang bayad kay wala siya makadala og kuwarta apan ang gasoline boy nga si alyas Jeric, 26, wala mosugot kay sila ang pabayron.
Nikuot ang suspek sa iyang bolsa ug nihagad nga ang usa ka putos nga shabu na lang ang iyang ibayad apan subli kining gibalibaran.
Dinhi na nasuko ang suspek ug nikuha sa iyang kutsilyo ug gition sa bikitma ug nihulga nga dunggabon dayong padagan sa iyang motor.
Dali nga nanawag ang biktima sa police station sa Naga ug gilusad ang hot pursuit operation sakay ang
biktima ug girumbo ang dalan kon asa nipadulong ang suspek.
Naapsan si Capareda nga sakay sa iyang motorsiklo ug positibo nga giila sa reklamante.
Sa dihang nabantayan sa suspek ang presensya sa mga polis, nisuway siya sa paglighot apan nawagtangan og kontrol sa motor nga maoy nakaingon nga natumba ug nikaratil sa pagdagan bitbit ang kutsilyo.
Gitabangan kini og gukod sa mga polis ug malampuson nga nadakpan ug gidala sa patrol car.
“Mura'g sabog pa siya sa drugs paghimo niya sa crime,” matod ni Noserale.
Atol sa pagrekisa sa lawas ni Capareda, nakuhaan siya og 6 ka pakete sa gituohang shabu.
Giandam na ang patong-patong nga kaso nga ipasaka sa kapulisan batok sa suspek sama sa kalapasan sa Section 11, Article II, Republic Act 9165, Batas Pambansa 6 subay sa pagdala niini og kutsilyo ug laing kaso nga ipasaka sa gasoline boy. / AYB