Shai maoy napili nga CPOY winner

Napili si Oklahoma City Thunder superstar Shai Gilgeous-Alexander isip Clutch Player of the Year awardee sa 2025-26 National Basketball Association (NBA).
Kini nga pasidungog itunol sa magduduwa nga labing maayo og gipakita sa gitawag og clutch time, nga gihulagway nga mahitabo sa nahabiling lima ka mga minutos sa regulation period ug overtime unya dili linubnganay ang duwa.
Si Gilgeous-Alexander, kinsa maoy kasamtangang regular season ug Finals MVP, nag-una sa hinakutay og puntos sa clutch time diin naabot og 175 ang iyang narehistro. / Gikan sa wires