Shai mibuak sa record ni Chambelain

Nakabuak og dugay na nga rekord si Shai Gilgeous-Alexander sa iyang pag-agak sa host Oklahoma City Thunder ngadto sa makutas nga kadaugan batok sa Boston Celtics, 104-102, kagahapon, Biyernes, Marso 13, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Gipangulohan ni Gilgeous-Alexander ang defending champions pinaagi sa iyang 35 puntos ug niini, iyang nasiak ang 63 ka tuig nga rekord ni legendary Wilt Chamberlain diin nakamugna kini og 20 puntos o labaw pa sulod sa 126 ka sunodsunod nga mga duwa.
Nagsugod ang ihap niini niadtong Nobiyembre 1, 2024, ug gikan niadto, nag-average si Gilgeous-Alexander og 35.5 puntos.
Ang pagbuak ni Gilgeous-Alexander sa rekord ni Chamberlain gibuwakan og lima ka career 50-point games, 18 ka 40-point performances, ug 85 ka 30-point games.
Gipasabot ni Gilgeous-Alexander kinsa maoy kasamtangang regular season ug Finals MVP, nga wala kaayo kini niya hatagi og gibug-aton ug padayon siyang nakatutok sa iyang misyon – agakon pagbalik ang Thunder sa kampyunato.
"I've been trying to reach my ultimate goal, which is hoisting the trophy. Because that's all I focus on, everything else takes care of itself. I look up and I've accomplished a few things," asoy ni Gilgeous-Alexander.
Gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan, grabe ka kulbahinam kining maong panagsangka nga nadesisyunan pinaagi sa duha ka freethrows ni Chet Holmgren sa nahabiling 0.8 minutos.
Aduna pa unta’y gamay nga kahigayunan ang Celtics sa pag-ilog sa kadaugan apan nasipyat si Payton Pritchard sa iyang buzzer-beater nga itsa.
Si Ajay Mitchell nidugang og 15 puntos samtang niamot og 14 puntos si Holmgren alang sa Thunder.
Ning sangkaa, wala ningduwa ang duha sa mga pambato sa Celtics nga sila si Jayson Tatum (injury management) ug Derrick White (right knee contusion).
Ang Celtics gipangulohan ni Jaylen Brown pinaagi sa iyang 34 puntos samtang niamot og 14 puntos si Pritchard. / Gikan sa wires