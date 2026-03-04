Shai nakasinati na sab og angol

Wala na sab nakaduwa si Shai Gilgeous=Alexander apan taliwala niini, nakamaneho gihapon ang defending champion Oklahoma City Thunder sa pagmakmak sa host Chicago Bulls, 116-108, kagahapon, Miyerkules, Marso 4, 2026, sa National Basketball Association (NBA).
Nipalta ang kasamtangang MVP gumikan kay nakasinati siya’g balik og abdominal strain, nga maoy hinungdan nga nakapalta siya’g siyam ka mga duwa ning bag-uhay lang.
Wala pa masayri kon kanus-a makabalik pagduwa si Gilgeous-Alexander. / Gikan sa wires