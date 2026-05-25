Shai nangulo sa All-NBA 1st Team

Gipangulohan sa kasamtangang back-to-back MVP nga si Shai Gilgeous-Alexander sa defending champion Oklahoma City Thunder ang nangapili alang sa Kia All-National Basketball Association (NBA) First Team nga opisyal nga gianunsiyo kagahapon, Lunes, Mayo 25, 2026.
Kauban ni Gilgeous-Alexander ning maong grupo mao sila si Victor Wembanyama sa San Antonio Spurs, Cade Cunningham sa Detroit Pistons, Luka Doncic sa Los Angeles Lakers, ug Nikola Jokic sa Denver Nuggets.
Sila si Gilgeous-Alexander ug Jokic pulos nakakuha og perpektong 100 ballots samtang 99 ballots ang nahakot ni Wembanyama. / Gikan sa wires