Shai napili na sab nga MVP

Sa ikaduhang sunodsunod nga seasons, napili na sab nga MVP sa National Basketball Association (NBA) si Oklahoma City Thunder superstar Shai Gilgeous-Alexander.
Siya ang nahimong ika-14 nga magduduwa sa kasaysayan sa NBA nga nakadaog og back-to-back MVP awards.
Ang aktibo pa nga mga magduduwa nga nakahimo niini mao sila si Nikola Jokic (Denver), Stephen Curry (Golden State), LeBron James (LA Lakers), ug Giannis Antetokounmpo (Milwaukee).
Si Gilgeous-Alexander mao ang ikaduha pa lang nga Canadian nga nahimong MVP sunod ni legend Steve Nash, kinsa kaduha sab nga sunodsunod nga nidaog ning labing taas nga individual award (2004-05 ug 2005-06).
Ning maong season, si Gilgeous-Alexander nag-average og 31.1 puntos, 6.6 assists ug 4.3 rebounds sulod sa 68 ka mga duwa.
Ang uban pang mga magduduwa nga nakabaton og duha ka MVP awards o labaw pa mao sila si Kareem Abdul-Jabbar (6), Bill Russell (5), Michael Jordan (5), Wilt Chamberlain (4), LeBron James (4), Larry Bird (3), Magic Johnson (3), Moses Malone (3), Bob Pettit (2), Karl Malone (2), Tim Duncan (2) ug Giannis Antetokounmpo (2). / Gikan sa wires