Shai posible pa nga maapsan

Mas nidako ang purohan nga makuha ni Oklahoma City Thunder supertar Shai Gilgeous-Alexander ang iyang ikaduhang sunodsunod nga MVP award sa National Basketball Association (NBA) sa pagkawagtang ni Denver Nuggets center Nikola Jokic sa listahan sa mga kandidato.
Hinuon, hataas pa kaayo ang dalan ug posibleng maapsan pa si Gilgeous-Alexander sa inilugay sa labing taas nga individual award.
Gikonsiderar nga labing lig-ong mga kompetensya ni Gilgeous-Alexander mao sila si Luka Doncic sa LA Lakers ug Cade Cunningham sa Detriot Pistons. / Gikan sa wires