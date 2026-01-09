Superbalita Cebu

Shai posible pa nga maapsan

Shai posible pa nga maapsan
Gilgeous-Alexander
Published on

Mas nidako ang purohan nga makuha ni Oklahoma City Thunder supertar Shai Gilgeous-Alexander ang iyang ikaduhang sunodsunod nga MVP award sa National Basketball Association (NBA) sa pagkawagtang ni Denver Nuggets center Nikola Jokic sa listahan sa mga kandidato.

Hinuon, hataas pa kaayo ang dalan ug posibleng maapsan pa si Gilgeous-Alexander sa inilugay sa labing taas nga individual award.

Gikonsiderar nga labing lig-ong mga kompetensya ni Gilgeous-Alexander mao sila si Luka Doncic sa LA Lakers ug Cade Cunningham sa Detriot Pistons. / Gikan sa wires

Trending

No stories found.

Just in

No stories found.

Branded Content

No stories found.

Videos

No stories found.
SunStar Publishing Inc.
www.sunstar.com.ph