Shai taudtaod dili makaduwa

Dili paduwaon sa defending champion Oklahoma City Thunder ang ilang lider nga si MVP Shai Gilgeous-Alexander hangtod na sa All-Star break sa National Basketball Association (NBA), nga ipahigayon sa tungatungang bahin ning buwan sa Pebrero, 2026.
Kini aron makapaalim si Gilgeous-Alexander sa iyang angol (abdominal strain)
Niini, lima ka mga duwa ang kombatihon sa Thunder nga wala si Gilgeous-Alexander nga nagsugod kagahapon, Huwebes, Pebrero 5, diin napilde ang Thunder sa San Antonio Spurs, 106-116. / Gikan sa wires