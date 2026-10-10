Shaq gipikhan si Chet

Gitawag ni legendery bigman Shaquille O’Neal nga mura ra og X-ray niya ang lawas ni All-Star Chet Holmgren kini agi’g tubag sa istorya nga di siya makadominar sa karon nga panahon sa basketball.
Lakip sa gihisgotan karon sa social media nga kon si O’Neal makahimo ba gihapon sa iyang gibuhat niadtong dekada 90 kon karon nga henerasyon siya niduwa sa National Basketball Association (NBA).
Nipaambit og tubag si Holmgrem nga daw malupig ang kanhi Lakers All-Star sa mga mas paspas og lihok nga center sa karon nga panahon.
Si O’Neal nipaambit pud sa iyang tubag og wa kini moprino sa iyang pag-ingon na niwang kaayo ug sa tinuod lang mura ra og X-ray niya ang lawas ni Holmgren.
Sa peak sa iyang karera sa basketball daw dili mapugngan si O’Neal sa ilawom, kuyog si Kobe Bryant nakahatag sila og three-peat o tulo ka sunodsunod nga kampiyonato sa Los Angeles Lakers tuig 2020, 2001 ug 2002.
Sa tulo ka kampiyonato gipanganlan si O’Neal og Finals MVP. Si O’Neal pud ang nahimong league MVP sa 1999-2000 NBA season.
Sa iyang walo ka seasons sa Lakers nag-average si O’Neal og 27 puntos, 11.8 rebounds, 3.1 assists ug 2.5 blocks.
Ang uban nga teams nga giduwaan ni O’Neal mao ang Orlando Magic (1992-96), Miami Heat, (2004-08), Phoenix Suns (2008-09), Cleveland Cavaliers (2009-10), Boston Celtics (2010-11).
Sa iyang pagretiro tuig 2011 si O’Neal adunay career average nga 23.7 puntos, 10.9 rebounds, 2.5 assists ug 2.3 blocks.
Samtang si Holmgren nasulod sa liga isip 2nd overall pick sa Oklahoma City Thunder tuig 2022. Nag-average kini og 17.1 puntos ug 8.9 assists sa miaging season.
Nidaog pud og kampiyonato si Holmgren tuig 2025. / RSC