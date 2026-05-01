Sharon miapil sa panawagan ni Leni Robredo nga modagan

Emosyonal si Sharon Cuneta nga nanawagan ni kanhi Vice President Leni Robredo nga unta molansar ni og balik sa pagkapresidente sa 2028 elections.
“Dearest Ma’am Leni, please reconsider. You are the one who can unite these different parties,” ang Megastar sa iyang open letter ni Robredo kinsa mao karoy mayor sa Naga City.
“Ma’am, mas madami na pong di hamak na umaasa sa inyo ngayon… Please, Ma’am Leni. We are all storming the heavens with our prayers for you to change your mind and run once more-just one more time po Ma’am, for President. “Naghihintay lang po kaming lahat Ma’am, mga kakampink noon at mga naging kakampink na ngayon. Mahal na mahal po namin kayo at patuloy na naniniwala sa katapatan at abilidad ninyo na patakbuhin at alagaan ang ating bansa.
“Support is gathering for you more than ever. Just say the word, Ma’am…”