Sharpe 6 ka buwan nga dili makaduwa

Gibanabanang sulod sa unom ka buwan nga dili makaduwa ang batan-ong pambatong guard sa Portland Trail Blazers nga si Shaedon Sharpe sa 2026-27 National Basketball Association (NBA) gumikan sa nasinati niining angol sa iyang tuo nga tuhod.
Hinuon, dili kaayo tantong magproblema ang Trail Blazers kay nagdasok ang ilang mga haligi ning maong posisyon nga pangulohan nila ni Damian Lillard, Jrue Holiday, ug sa bag-o nilang nakuha pinaagi sa trade nga si Ja Morant.
Si Sharpe kinsa nag-edad pa lang og 23, nag-average og 20.8 puntos sa Miaging season. / Gikan sa wires