Shell gikiha sa mga Pinoy sa Central Visayas didto sa UK

Daghang Pinoy sa rehiyon sa Visayas ang mopasaka og kaso didto sa United Kingdom batok sa higanteng kompanya sa lana sa Bri-tanya nga Shell.
Gipasanginlan nila ang kompaniya nga maoy hinungdan sa grabe sa krisis sa klima ug kadaot sa mga propiyedad.
Ang mga survivor sa Super Bagyong Odette nipahibalo sa ilang kaso atol sa usa ka press conference sa Quezon City nga gipahigayon sa Greenpeace Philippines ug sa Legal Rights and Natural Resources Center.
Ang mga reklamante mogamit sa balaod sa Pilipinas sa mga paghusay sa korte sa UK nga nagpasaka og kaso alang sa 67 ka Pilipino nga nawad-an og sakop sa pamilya, nag-antos og grabeng kadaot, o nawad-an sa ilang mga balay tungod sa makadaot nga bagyo niadtong Disyembre 2021 sa Pilipinas.
“Kining gubat dili lang para nako, apan para usab sa akong mga anak. Makatabang kini kanamo sa daghang paagi ug makatabang ako sa pagpakig-away alang sa umaabot nga mga henerasyon,” matod pa ni Arnold, usa ka mangingisda gikan sa Bohol.
Dugang niya, siya ug ang iyang 15-anyos nga anak nagpasilong sa mga debris sulod sa unom ka bulan samtang giayo ilang balay.
Nawad-an si Arnold sa iyang gamit pangisda, baterya sa bangka, ug mga pasol.
Alang sab ni Betty, ang iyang igsuon gilubong buhi ilawom sa naguba nga building atol sa bagyo.
Iyang gipadayag ang iyang kapungot tungod kay way manubag nga responsable sa nahitabo tungod kay ang bagyo usa ka natural nga katalagman.
Gibati niya nga gibiyaan ug gihikawan sa hustisya.
Si Atty. Ryan Roset, Senior Legal Fellow sa Legal Rights and Natural Resources Center (LRC), niingon nga ang mga nasod nga gamay ra ang natampo sa climate change maoy nakasinati sa labing grabeng epekto, labi na kadtong mga vulnerable.
Ang kaso batok sa Shell naglakip sa upat ka nag-unang legal nga argumento ubos sa balaod sa Pilipinas: una, gidaot sa Shell ang mga reklamante nga nakalapas sa moralidad, maayong pamatasan, ug polisiya sa publiko. Ikaduha, gilapas sa Shell ang katungod sa konstitusyon sa mga reklamante, lakip na ang ilang katungod sa himsog nga palibot.
Ikatulo, nagpabaya ang Shell tungod sa pagkapakyas sa pagpaminus sa kadaot sa klima ug pagtago sa siyensya sa klima ug ikaupat, ang Shell dili makiangayon nga nagpaburot sa kaugalingon pinaagi sa pagpanguwarta gikan sa papel niini sa climate change, sa gasto sa mga reklamante. / Bryce Ken Abellon, USJ-R intern