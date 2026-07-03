Shimura misalikway nga politika ang rason sa kalangay sa tabang

Gisaway ni Cebu 4th District Rep. Sun Shimura ang mga pasangil online nga gituyo paglangan ang student financial assistance sa Daanbantayan tungod sa pamulitika.
Giklaro ni Shimura nga nadugay kini tungod sa kuti nga proseso sa mga papeles sa gobiyerno ug dili tungod sa politika human sa eleksyon.
Sa iyang post sa opisyal nga Facebook page niadtong Hunyo 26, 2026, nagpagawas og pamahayag si Shimura subay sa usa ka anonymous post sa “CTU Confessions” nga nagpadayag sa kahiubos tungod sa naungot nga paghatag sa financial assistance.
Ang maong wala mailhing post namasangil nga ang kanhi mayor sa Daanbantayan nag-una pa hinuon sa mga tapad nga constituent extension campuses.
Matod pa, ang kalangan duna’y bulok sa politika human sa mga resulta sa eleksyon.
Sa iyang pamahayag, giangkon ni Shimura ang kabalaka sa mga nakadawat tungod sa nalangan nga tabang pinansyal.
Apan naglaom siya nga ang publiko dili dayon mohimo og malisyosong mga konklusyon.
Giklaro ni Shimura nga ang kalangan tungod sa estrikto ug kuti nga verification sa burokrasya. / Veejay Catadman, UP Cebu Intern