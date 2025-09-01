Shimura: Walay problema sa high-rise building sa isla

Suportado ni Kongresista Sun Shimura sa ikaupat nga distrito sa Sugbo ang mga kalambuan nga himuon sa mga isla sa iyang distrito, apan kinahanglang di makaguba sa kalikupan.
Matod ni Shimura, “Why not? The Maldives has it, other countries have it, in front of the beach,” iya kining gipahayag pipila ka oras sa wala pa ang State of the Province Address (SOPA) ni Cebu Governor Pamela Baricuatro niadtong Biyernes, Agusto 29,2025.
Kini nga katin-awan sa kongresista nitumaw tungod sa kontrobersiya kabahin sa planong pagtukod og usa ka luxury resort sa lungsod sa Santa Fe, Bantayan Island. Sumala ni Shimura, dili angay mabalaka ang mga lumolupyo sa isla kay makatabang ang maong mga development sa mga residente.
Tungod niini, giawhag niya ang mga lokal nga kagamhanan (LGU) sa maong lugar nga han-ayon ang ilang Comprehensive Land Use Plan (CLUP) aron masiguro nga ang mga development dili makahatag og kadaot sa lugar.
“The reason why ang Boracay naingun ato to was because wala pay CLUP that time ang Boracay,” ingon ni Shimura.
Ang CLUP usa ka komprehensibo nga plano nga nagdesinyo og mga giya alang sa paggamit sa luna o resource allocation aron mapalambo ang sustainable developments sama sa ekonomiya ug imprastraktura. Pinaagi niini, mas dali mahibaw-an ang mga lugar kon asa mahimong tukoron ang mga istruktura, apil na ang mga high-rise structures.
Gisaway ang Stria, usa ka high-rise resort kay giingong nilapas sa mga lagda sa Environmental Compliance Certificate (ECC), hilabi na sa “height limit.”
Kini tungod kay gideklarar nga “protected area” ang maong isla maong ang mga istruktura kinahanglang dili mosubra sa upat ngadto sa 10 ka andana. / ANV