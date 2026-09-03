Shipment sa buhi’ng baboy gibabagan sa Moalboal

Nababagan sa kapulisan ug mga sakop sa Philippine Coast Guard ang usa ka trak de karga nga maoy gikargahan sa 60 ka buhi’ng baboy sa Barangay Tuble, Moalboal, Sugbo niadtong buntag sa Martes, Septiyembre 1, 2026.
Napakyas ang drayber sa trak sa pagpresentar sa mga gikinahanglang dokumento sama sa veterinary and quarantine permits, gawas lang sa barangay document nga matod pa dili balido.
Ang Lalawigan sa Sugbo ubos sa Executive Order 44, giluwatan ni Cebu Governor Pamela Baricuatro nga nagmando sa pagdili sa pagpasulod og buhi nga baboy ug pork products nga gikan sa mga lugar nga apektado sa African Swine Fever (ASF) sama sa Negros Island.
Kini sa tinguha nga mapanalipdan ang livestock industry sa probinsiya. / CDF