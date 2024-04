Shorts ni Ali mahalin og P339 million

Gituohang mahalin sa auction og $6 million o P339 million, ang shorts nga gisul-ob ni boxing legend Muhammad Ali atol sa Thrilla in Manila niadtong Oktubre 1, 1975 sa Araneta Co­liseum.

Ang Everlast white trunks nga adunay black trim maoy gigamit ni Ali sa ikatulo ug katapusan nilang away ni Joe Frazier nga gikonsiderar nga usa sa greatest fights of all time.

Ang shorts, nga adunay pirma ni Ali, kasamtangang naka-auction sa Sotheby’s ug gibanabanang mahalin kini og $4 million ngadto sa $6 million.

Sa Thrilla in Manila, giparetiro ni Ali si Frazier sa 14th round.

Si Ali, kinsa nipanaw niadtong 2016, napilde sa premirong away pinaagi sa unanimous decision sa The Fight of the Century niadtong 1971 sa Madison Square garden sa New York, USA.

Nakabawos si Ali sa ikaduhang away pinaagi sab sa unanimous decision niadtong 1974 nga gipahigayon gihapon sa Madison Square Garden.

“The shorts were Ali’s calling card. A symbol in satin. Because if you strip away the context, the stakes and everything else: Who wears white shorts to a fight?” pamahayag sa Sotheby’s nga napatik sa www.boxingscene.com.

Ang makasaysayong shorts ni Ali gisugdan pag-auction niadtong Marso 27, 2024. / ESL