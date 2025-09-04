Show cause order batok sa mga quarry operators

Niluwat og show cause order ang Cebu Provincial Environment and Natural Resources Office (Penro) batok sa mga nanag-iya sa quarry operations nga nakalapas sa balaod sa Probinsiya sa Sugbo.
Kini maoy gipahibalo ni Rodel Bontuyan, pangulo sa Penro sa Huwebes, Septiyembre 4, 2025, subay sa bag-o lang nahuman nga pagsusi sa mga permits ug quarry activities sa probinsya.
Ang mga kalapasan naglangkob sa boundary markers.
“So naay mga noted violations. Naay mga permittee nga nilapas sa ilang area. Naay uban nga mingtabok dyutay,” matod ni Bontuyan.
Nasayran nga adunay 10 ka active quarry permits samtang siyam ang special disposal permits nga gi-release sa kagamhanan sa lalawigan.
Karon nga nahuman na ang pagsusi, gihimo ang volumetric survey aron pagsuta ug pagkwenta sa kalapasan.
“Pananglitan ang ilang volume nga allowed is only 10,000 nya ang pag-compute nilapas sa 10,000 that is subject to penalty and payment of appropriate volume pud without prejudice to the imposition of revocation sa ilang permit pursuant sa atong ordinance,” dugang niini.
Ang makuha nga datos sa volumetric survey maoy kwentahon ug i-report sa buhatan, dayon iduso sa Provincial Legal Office alang sa tukmang computation sa penalties lakip ang silot sa pagbakwi sa permit. / ANV